Plānos tiks izklāstīts, kā alianses dalībvalstis gatavojas līdz 2024. gadam panākt aizsardzības izdevumu palielināšanu līdz 2% no iekšzemes kopprodukta.

Plānos tiks arī uzskaitīts, kādu militāro aprīkojumu valstis plāno iegādāties un kā tās plāno piedalīties NATO operācijās, atklāja Stoltenbergs. Viņš sacīja, ka NATO aizsardzības ministri izvērtēs šos plānus februārī.

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien NATO samitā asi kritizēja alianses dalībvalstis par nepietiekami lielajiem ieguldījumiem aizsardzībā. Atklājot memoriālu 11. septembra terorakta upuriem NATO jaunajā ēkā, Tramps arī aicināja NATO ieņemt stingrāku nostāju cīņā pret terorismu un imigrāciju.

NATO dalībvalstis, kuras cerēja sagaidīt no Trampa publisku apliecinājumu uzticībai NATO līguma piektajam pantam, palika vīlušās. Tramps ne reizes nepieminēja alianses līguma piekto pantu, kas paredz, ka uzbrukums vienam NATO loceklim nozīmē uzbrukumu visām dalībvalstīm. "23 no 28 dalībvalstīm joprojām nemaksā to, ko tām vajadzētu maksāt par savu aizsardzību," paziņoja Tramps.

ASV prezidents sacīja, ka pat tajā gadījumā, ja dalībvalstis izpildītu 2014. gadā doto solījumu palielināt aizsardzības budžetus līdz 2% no IKP, ar to nepietiktu to problēmu atrisināšanai, ar kurām pašreiz saskaras NATO. "Tas nav taisnīgi pret cilvēkiem un nodokļu maksātājiem Savienotajās Valstīs. Daudzām no šīm valstīm pieder milzīgi naudas krājumi no pagājušajiem gadiem," sacīja Tramps.

Asā kritika atsauca atmiņā Trampa priekšvēlēšanu kampaņas laika izteikumus, ka NATO esot novecojusi organizācija un valstis, kas nemaksās savu daļu, var arī nesagaidīt aizsardzību no ASV.

Samita noslēguma preses konferencē žurnālisti vairākkārt lūdza Stoltenbergu komentēt Trampa izteikumus, uz ko viņš atbildēja uzsverot, ka ASV prezidenta nostāja nav mainījusies - dalībvalstīm ir jādara vairāk.

Stoltenbergs sacīja, ka, atklājot memoriālu 11. septembra terorakta upuriem, Tramps "sūtījis spēcīgu signālu" par atbalstu NATO. "Un nav iespējams būt uzticīgam NATO, neesot uzticīgam piektajam pantam," viņš piebilda.

Atklājot memoriālu, Tramps sacīja, ka Mančestras terorakts ir pierādījums tam, ka terorisms ir jāaptur. "NATO nākotnē vairāk jākoncentrējas uz terorismu un imigrāciju, kā arī draudiem no Krievijas un uz NATO austrumu un dienvidu robežām," sacīja Tramps.

Tikmēr Vācijas kanclere Angela Merkele, atklājot pieminekli par godu Aukstā kara beigām, sacīja, ka Vācija neaizmirsīs NATO ieguldījumu tās atkalapvienošanā. "Tādēļ mēs dosim savu ieguldījumu drošībā un solidaritātē kopējā aliansē," uzsvēra Merkele.