Pasaules kausa finālturnīrs 11 Krievijas pilsētās ilgs līdz 15.jūlijam.

Kremlis 15.jūnijā, kad turnīrs sākās, paziņoja par plāniem palielināt pensionēšanās vecumu vīriešiem līdz 65 gadiem un sievietēm līdz 63 gadiem, kas būtu pirmais šāds kāpums pēdējo teju 90 gadu laikā.

Navaļnijs sociālajā tīklā "Instagram" otrdien publicējis aicinājumu 1.jūlijā iziet ielās, lai protestētu pret valdības ieceri.

"Būsim godīgi, (..) pensiju palielināšana ir visīstākais noziegums. Tā ir vairāku miljonu cilvēku aplaupīšana zem "nokavētas reformas" aizsega, paziņoja Navaļnijs.

Viņš pavēstīja, ka viņa komanda līdz šim pieteikusies atļaujām rīkot demonstrācijas pilsētās, kurās nenotiek finālturnīra spēles, ievērojot aizliegumu rīkot protestus Pasaules kausa norises vietās.

Taču Navaļnijs aicināja protestēt visā valstī, liekot noprast, ka demonstrācijas notiks arī Maskavā un citās lielākajās Krievijas pilsētās. Navaļnijs aicināja iesaistīties visus Krievijas iedzīvotājus neatkarīgi no politiskās pārliecības.

Petīciju pret plānoto pensiju vecuma palielināšanu parakstījuši jau vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku.

Krievijā no Padomju Savienības mantotais pensionēšanās vecums sievietēm 55 gadi un vīriešiem 60 gadi ir viens no zemākajiem pasaulē. Pašreiz šajā vecumā ir vairāk nekā ceturtā daļa no Krievijas 146,9 miljoniem cilvēku.

Navaļnijs, kuram bija aizliegts kandidēt martā notikušajās Krievijas prezidenta vēlēšanās, pirms mēneša tika notiesāts par aicinājumu protestēt pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina inaugurāciju. Pēc atbrīvošanas Navaļnijs nekavējoties kritizēja Pasaules kausa finālturnīra lielās izmaksas, apgalvojot, ka lielu daļu no šīm summām piesavinājušies Putinam tuvu stāvoši uzņēmēji.