Pēdējo nedēļu laikā aizvien pieaug spriedze frontē ap Turcijas atbalstīto Sīrijas nemiernieku Idlibas reģionu, kuras tuvumā savesta Krievijas, Irānas un Sīrijas bruņutehnika, kā arī armijas vienības. Vairākas organizācijas, tostarp ANO, ir brīdinājušas, ka uzbrukums provincei radītu traģiskas sekas tūkstošiem iedzīvotāju.

ASV Valsts departaments paziņoja, ka Vašingtona atbildēs, ja Sīrijas valdība vai tās sabiedrotās izmantos ķīmiskos ieročus. Tramps mikroblogošanas vietnē "Twitter" norādīja, ka uzbrukums Idlibas provincei var novest pie potenciālas traģēdijas. Prezidents savā paziņojumā minēja arī Krieviju un Irānu, aicinot tās neiesaistīties Idlibas ofensīvā.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don't let that happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018