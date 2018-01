"Atbilstoši viskonservatīvākajām aplēsēm Itālijā ir 500 000 nelegāļu, kas ieradušies pēdējos gados un kurus piecieš kreiso valdības," laikrakstam "Il Foglio" sacīja ekspremjers.

"Šiem cilvēkiem nav iespēju iegūt legālu darbu, tāpēc, lai izdzīvotu, viņi ir spiesti pārkāpt likumu. Tas nozīmē nedeklarētu darbu, prostitūciju, laupīšanu, narkotiku tirdzniecību, zādzības un tā tālāk. Kā gan [no viņiem] iespējams nebaidīties," vaicāja Berluskoni. "Bailes [no imigrantiem] jākliedē, bloķējot jaunu ieceļotāju straumi, nevis vienkārši to mazinot," skaidroja politiķis.

Tuvojoties 4. marta parlamenta vēlēšanām, Berluskoni konservatīvā koalīcija, kurā ietilpst arī galēji labējā Līga un "Itālijas brāļi", aptaujās ar 35% balsu atrodas vadībā. Eksperti prognozē, ka koalīcija varētu izcīnīt vairākumu parlamentā, ja tai izdotos iegūt vismaz 40% balsu.