Likuma virzītāja Pija Dijkstra skaidro, ka jaunā sistēma, kas ir līdzīga Beļģijā un Spānijā jau pastāvošajām, paredz visus cilvēkus virs 18 gadiem automātiski reģistrēt par orgānu donoriem.

Tomēr visiem pilsoņiem tiks izsūtītas vēstules, kurās būs vaicāts, vai viņi to vēlas pēc nāves savus orgānus ziedot citiem. "Viņi varēs atbildēt ar "Jā", "Nē", "Mans tuvākais to izlems", "To izlems kāda īpaša persona"," viņa skaidroja. Visi, kas neatbildēs uz vēstuli, kā arī vēl vienu, kas tiks izsūtīta sešus mēnešus pēc pirmās, tiks automātiski uzskatīti par orgānu donoriem.

Likums pieņemts ar nelielu balsu pārsvaru, sekojot tā pieņemšanai apakšpalātā pērn tikai ar vienas balss pārsvaru. "Lielbritānijas Nieru fonds" balsojumu nosaucis par patiesām pārmaiņām pacientu sarakstos orgānus gaidošajiem cilvēkiem. "Simtiem cilvēku atgūs savas dzīves un brīvību," paziņojis fonda direktors Toms Ostroms.