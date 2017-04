Lēto biļešu tīkotājs, izmantojot brīvdienas, vēlējies aizceļot uz Sidneju, Austrālijā, kur patlaban ir agrs rudens. Tā vietā viņš ar siltam klimatam atbilstošām drēbēm no lidmašīnas izkāpis sniega klātajā Kanādas Jaunskotijas provinces Sidnejas lidostā, kur tobrīd temperatūra turējusies zem nulles.

Astoņpadsmitgadnieks skaudri, bet ātri sapratis savu kļūdu, un aviokompānijas darbinieki palīdzējuši vasaras meklētājam iegādāties atpakaļceļa biļeti. Šipers vēlāk atzinis, ka pirmais pārsteigums viņam bijis jau nonākšana Toronto, kur bijis jāpārsēžas mazākā aviokompānijas "Air Canada" lidmašīnā. "Lidmašīna bija tik maza, un es domāju, vai tā patiešām nokļūs līdz Austrālijai," viņš klāstījis CBS savas pārdomas.

BBC atgādina, ka šādi kuriozi notiekot regulāri. Pēdējais medijos izskanējušais gadījums, kad Kanādas Sidnejā nonākuši Austrālijas klimata tīkotāji, bijis 2010. gadā. Toreiz Jaunskotijā pārsteigti no lidmašīnas izkāpuši tūristi no Itālijas. 2009. gadā tāpat nepareizajā Sidnejā nonācis kāds vectētiņš ar mazdēlu no Nīderlandes, bet kāds britu pāris līdzīgi ziemeļu zemē ieradies jau 2002. gadā.

Jāatzīmē, ka šie ir tikai zināmie galapunktu sajaukšanas gadījumi. Visai iespējams, ka lielais vairums ceļotāju savu muļķīgo kļūdu patur noslēpumā.