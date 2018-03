Lidojumu veikusi aviokompānija "Qantas" ar "Boeing 787-9 Dreamliner" lidmašīnu. Reisā bija 200 pasažieri un 16 apkalpes locekļi.

No Pērtas lidmašīna izlidojusi sestdien ap pulksten 18.49 pēc vietējā laika.

A momentous occasion on the flight deck of #QF9 #QantasDreamliner pic.twitter.com/dRTh79ZxUb

Lidmašīna pabeigusi 14 498 kilometru tālo ceļu 17 stundu laikā, svētdien nosēžoties Londonas Hītrovas lidostā. Šis ir pasaulē otrais garākais lidojums, ko veikusi lidmašīna, atzīmē medijs. Pagaidām nepārspēts palicis aviokompānijas "Qatar Airways" lidojums no Dohas uz Oklendu, kur lidmašīna veica 14 529 kilometrus garu posmu.

Lidojums no Austrālijas uz Londonu ir daļa no aviokompānijas "Qantas" ambicioziem plāniem, lai turpmāk savos maršrutos iekļautu lidojumus ar lielu attālumu, skaidro medijs.

Iepriekš aviokompānija šādus garus lidojumus veikusi ar nolaišanos citās lidostās, bet tagad tā veikusi nepārtrauktu lidojumu.

Passengers in Perth are preparing for the first non-stop flight from Australia to the UK, which will last 17 hours. ️🇦🇺🇬🇧

Look at how it compares to the original 'kangaroo route' ✈#5liveBreakfast pic.twitter.com/t03l9YLw6G