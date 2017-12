No Lībijas uz Eiropu nākamgad varētu tikt pārvietoti līdz 10 000 cilvēku, kas atrodas bēgļu nometnēs un aizturēšanas centros šajā Ziemeļāfrikas valstī, svētdien ziņo Itālijas laikraksts "La Repubblica".

"2018.gadā līdz pat 10 000 bēgļu varēs ierasties Eiropā bez riska pa humānajiem koridoriem," intervijā laikrakstam sacījis Itālijas iekšlietu ministrs Marko Minniti.

Šī iniciatīva ir daļa no Eiropas Savienības valstu centieniem saistībā ar to, ka tūkstošiem migrantu Lībijā tiek turēti necilvēciskos apstākļos.

Piektdien Romā ar Itālijas militāro lidmašīnu no Lībijas tika nogādāti 162 cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Somālijas un Jemenas, kuri tiek uzskatīti par īpaši apdraudētiem - vientuļās mātes, bērni bez pieaugušo pavadības un invalīdi. Tā bija pirmā reize, kad ANO bēgļu lietu aģentūra UNHCR bēgļus un migrantus no Lībijas tiešā ceļā nogādāja Eiropā.

Pēc ANO šomēnes publiskotajiem datiem, Lībijā pašlaik ir apmēram 400 000 migrantu, tostarp 36 000 bērnu.

ANO Starptautiskā migrācijas organizācija saskaņā ar brīvprātīgās repatriācijas programmu šogad no Lībijas nogādāja dzimtenē apmēram 15 000 migrantu, kuriem nav tiesību saņemt patvērumu. Nākamgad atbilstoši šai programmai plānots repatriēt apmēram 30 000 šādu migrantu.

Lībija tradicionāli ir tranzītvalsts migrantiem, kas vēlas nokļūt Eiropā, taču daudzi no viņiem iet bojā, nedrošos peldlīdzekļos šķērsojot Vidusjūru.