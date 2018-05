Džihādistu grupējuma " Daesh " karotāju pirmā grupa svētdien Sīrijā pametusi savu pēdējo bastionu apvidū uz dienvidiem no Damaskas , kā to paredz vienošanās, kas pēc vairākas nedēļās ilgušām sīvām kaujām tika panākta Sīrijas konflikta pušu starpā, svētdien paziņoja Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights" (SOHR).