No komunisma uz Eiropu: kā norit Ukrainas decentralizācija

Kopš 2014. gada Cieņas revolūcijas Ukraina piedzīvo dramatiskas pārmaiņas – visas jomas skar reformas, kas patiesībā vairāk līdzinās no PSRS laikiem mantotās sistēmas pilnīgā pārbūvē no pašiem pamatiem. Šajā procesā būtiska loma ir decentralizācijai.

Neefektīva pārvalde, plaša birokrātija, zemas kvalitātes sabiedriskie pakalpojumi, caurspīdīguma trūkums lēmuma pieņemšanā, augsti centralizēta vara un ierobežotas sabiedrības spējas sekot varas procesiem ir mantojums, kas traucē Ukrainas sociālajai un ekonomiskajai attīstībai.

Bijušās PSRS republikas, kurās pēc PSRS sabrukuma tika veiktas reformas, ir uzrādījušas labākus attīstības rezultātus nekā Ukraina, kas uzskatāmi norāda uz pārmaiņu nepieciešamību.

Viens no instrumentiem demokrātijas funkcionēšanā nepieciešamā caurspīdīguma, atbildības un līdzdalības panākšanai ir decentralizācija – programma, kuras atbalstam Ukrainā Eiropas Savienība (ES) atvēlējusi 90 miljonus eiro.

Tas ietver padomus un atbalstu vietējām varasiestādēm, lai uzlabotu caurspīdīgumu, atbildību un sabiedrības interešu ņemšanu vērā. Decentralizācija ir viena no svarīgākajām Ukrainas valdības sāktajām reformām kopš 2014. gada.

Īsumā, no PSRS pārņemtajā sistēmā naudu dalīja no augšas, sākot ar Kijevu, tad tā plūda līdz apgabalu centriem un rajoniem, taču līdz pašiem cilvēkiem un viņu vajadzībām nonāca ļoti maz, turklāt daļu naudas ceļā noēda korupcija. Decentralizācijas reformas vērstas uz to, lai pašiem iedzīvotājiem uz vietas ir gan lielāka teikšana, gan iespēja pienācīgi izlietot līdzekļus, uzlabojot savu dzīves kvalitāti un vidi.

Tas nozīmē būtiskas daļas centrālās varas, resursu un atbildības nodošanu no valdības izpildinstitūcijām uz pašvaldībām.

Tas ir sarežģīts un plašs process, ko salīdzina ar valsts "kapitālo remontu". Kopš reformu sākuma 2014. gada aprīlī 3264 kopienas brīvprātīgi ir sapludinātas 699 apvienotajās administratīvajās vienībās, kas pašlaik aptver vairāk nekā sešus miljonus cilvēku, liecina ES un tās dalībvalstu Dānijas, Igaunijas, Vācijas, Polijas un Zviedrijas kopīgās daudzlīmeņu pārvaldības ieviešanas atbalsta programmas U-LEAD dati.

655 no 699 jaunajiem rajoniem jau ir ievēlēta pārvalde, bet 34 vēl gaidāmas vēlēšanas.

Vietējo budžetu ienākumi, ko ieguvusi pati kopiena, kopš 2014. gada ir pieauguši par 2,8 reizēm – no 68,6 miljardiem grivnu 2014. gadā līdz 192 miljardiem 2017. gadā.

Daudzu iestāžu vietā pakalpojumu centrs

Taustāms labums iedzīvotājiem, pie kā strādā U-LEAD, ir administratīvo pakalpojumu centru atvēršana. Pavisam plānoti ap 600 šādi centri, bet līdz 2018. gadam atvērti 26.

Tāpat izveidots viens mobilais pakalpojumu centrs, kas paredzēts iedzīvotāju apkalpošanai attālās pilsētiņās un ciemos. Savā maršrutā centrs ik nedēļas apciemo 20 apdzīvotas vietas un piedāvā 80 veidu pakalpojumus vairāk nekā 8000 iedzīvotājiem.

Centru jēga ir mainīt ļoti novecojušo sistēmu, kad ļaudīm, dokumentu iegūšanai vai nokārtošanai bija jāstaigā pa daudz un dažādām iestādēm, kas ir gan laikietilpīgs, gan korupcijas risku veicinošs process.

Tā vietā, lai brauktu desmitiem vai pat simtiem kilometru uz apgabalu centriem dažādu elementāru formalitāšu nokārtošanai, to var izdarīt jaunajos pakalpojumu centros.

Šādi centri, atkarībā no kopienas nepieciešamības, piedāvā 50 līdz 100 dažādus pakalpojumus, kas ietver pases, personas identifikācijas kartes izsniegšanu, bērnu, nekustamo īpašumu un uzņēmumu reģistrāciju.

Pakalpojumu centrs, kurš tālāk pats sazinās un kārto lietas ar iestādēm, atbrīvo cilvēku no staigāšanas pa vairākām vietām. Lai saņemtu pasi, pilsonim sākumā bija jābrauc uz apgabala centru tai pieteikties, un tad vēlreiz tai pakaļ – tagad viss izdarāms jaunajos centros.

Šādu centru ieviešana palīdz risināt korupcijas problēmu, jo mazinās iedzīvotāju patērētais laiks un atkarība no ierēdņiem dažādās iestādēs, portālam "Delfi" Kijevā skaidro ES delegācijas Ukrainā atašejs reģionālās attīstības un decentralizācijas jomā Jānis Aizsalnieks.

Bet vai centru ieviešana mazina pašu birokrātiju, ja tas vienkārši kļūst par starpnieku starp iedzīvotāju un daudzām iestādēm? Birokrātija ir problēma, kas jārisina, atzīst Aizsalnieks, norādot, ka Ukrainā joprojām tiek izsniegtas dažādas izziņas, bez kurām var iztikt. Piemēram, Ukrainā apritē ir pases, kurām ik pēc noteikta laika perioda jāmaina fotogrāfija, kas rada papildu birokrātiju.

Daļa ierēdņu joprojām pieturas pie domāšanas, ka visam ir jābūt pa vecam, atzīst Aizsalnieks. Augsta līmeņa vadība reģionos jūtas apdraudēta par savu nepieciešamību, tāpēc iebilst, ka kāds varētu risināt lietas bez viņu starpniecības. Taču jaunajās pašvaldības par jaunajām iespējām priecājas, viņš skaidro.

Paralēli pakalpojumu centru atvēršanai, tiek attīstīta arī elektroniskā sistēma, lai ar laiku maksimāli samazinātu nepieciešamību fiziski kārtot dokumentus. Daudziem Ukrainā nav pieredzes, zināšanu un interneta, lai visu spētu nokārtot tīmeklī, tāpēc pakalpojumu centru atvēršana ir nepieciešama, Aizsalnieks atbild uz jautājumu, vai tīmekļa laikmetā e-pakalpojumu veidošana nav praktiskāka par fiziskiem apkalpošanas centriem.

Reformas sarežģītā laikā

Ukrainā varas un finanšu decentralizācijas reformas notiek sarežģītā laikā, kad daļa valsts teritorijas ir okupēta un valsts Austrumos turpinās karš. Šādos apstākļos daudzas citas valstis tieši pretēji varētu izvēlēties centrālās varas stiprināšanu.

Četrus gadus kopš reformu sākuma decentralizācija jau rada jaunu, komfortablu dzīves telpu reģionos, atzīmē vicepremjers un reģionālas attīstības, celtniecības, mājokļu un komunālo pakalpojumu ministrs Genādijs Zubko.

Svarīgāk ir nevis, cik jaunu administratīvu vienību izveidots, bet kvalitātes rādītāji, ko izjūt iedzīvotāji, viņš uzskata. Taču satrauc arī 152 rajoni no 468, kas vēl nav apvienojušies jaunajā sistēmā, tāpēc turpmākais uzdevums ir aizpildīt šos robus Ukrainas kartē, pasvītro politiķis.

Oficiālā statistika par pirmajiem četriem reformu gadiem jau uzrāda panākumus. 2018. gadā prognozētais vietējo budžetu uz vietas radītais ienākums, salīdzinot ar 2014. gadu, ir pieaudzis vairāk nekā trīs reizes. Savukārt vietējo nodokļu veidotā daļa šajā summā nu sasniedz 30% pret 0,7% 2014. gadā.

Iespaidīgi audzis arī valsts atbalsts reģionu attīstībai un infrastruktūrai – kopš 2014. gada tas palielinājies par 39 reizēm (grafikā augststāk dati līdz 2017. gadam). 2014. gadā tas bija aptuveni pusmiljards grivnu, bet tagad 19,3 miljardi.

Plašāk par decentralizācijas rezultātiem skaitļos var uzzināt šeit.

Ceļš uz Eiropu

Liels pārsvars Ukrainas iedzīvotāju, kā to apliecina visas aptaujas, nešaubīgi ir izvēlējušies un vēlas Ukrainas tuvošanos Eiropai un ES, Kijevā žurnālistiem pastāstīja ES delegācijas Ukrainā vadītājs Igs Mingarelli.

Par Ukrainas ceļa izvēli nešaubās arī ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministra vietnieks Maksims Nefjodovs: "Mēs esam Eiropa!" Plaisa starp Ukrainu un Krieviju nemitīgi palielinās, bet plaisa starp Ukrainu un ES samazinās, viņš ir pārliecināts.

Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Reformas ir ceļš, pa kuru sasniegt sapni par Eiropu. Tāpēc decentralizācijas nozīme ir ne tikai teritoriālā iedalījuma maiņa, bet tas ir viens no soļiem visas sistēmas reformēšanā, virzoties prom no PSRS un tuvāk Eiropai, tikšanās laikā ar ES žurnālistiem Kijevā akcentēja ministrs Zubko.

Viņš reformas raksturo kā Eiropas standartu ieviešanu visās jomās, lai Ukraina spētu "runāt vienā valodā" ar ES.

Decentralizācija sevī ietver virkni pārmaiņu, kuru mērķis ir padarīt dzīvi Ukrainā labāku. Tām jārada laba vide un izglītība bērniem, jānotur cilvēki valstī un jānovērš smadzeņu aizplūšana.

Tāpat Ukrainā ir daudz darāmā dzimumu līdztiesības jomā, piemēram, iesaistot darba tirgū miljoniem sieviešu, kas tradicionāli sēž mājās, atzīmē Zubko. Ir jāveicina energoneatkarība. Ar ES atbalstu tiek palielināta energoefektivitāte, kas var uz pusi samazināt gāzes patēriņu, skaidro politiķis.

"Mēs izmantojam labāko Eiropas pieredzi," secina ministrs Zubko.