No vecākiem aizbēgusi meitene bez biļetes ielavās lidmašīnā uz Korsiku

Foto: Reuters/Scanpix

No vecākiem aizbēgusi meitene izspruka no drošības pārbaudēm lidostā un ielavījās aviokompānijas "easyJet" lidmašīnā, kas lidoja no Ženēvas uz Korsiku, vēsta "Sky News".