Itālijas krasta apsardzes pārstāvis norādīja, ka 19 glābšanas operācijās, kuras veikusi krasta apsardze un nevalstiskās organizācijas, kopumā no 16 gumijas un trim koka laivām izglābti 2074 migrantu.

Labdarības organizācija "Medicins Sans Frontieres" paziņoja, ka vienā no gumijas laivām atrasts miris pusaudzis. "Jūra turpina būt kapsēta," tvītoja organizācija.

A very difficult rescue today for the #Aquarius with one teenager found dead in a rubber boat. In 2017, the sea continues to be a graveyard. pic.twitter.com/2gVh5AOOcd— MSF Sea (@MSF_Sea) April 14, 2017