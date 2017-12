Tā dēvētais "Nord Stream 2", kas Krievijas gāzi tieši piegādās Vācijai, apejot Poliju un Ukrainu, vairos nestabilitāti Ukrainā, norādīja Moraveckis.

Vienlaikus viņš noliedza baumas, ka Berlīne būtu gatava atteikties no šī projekta, ja Varšava atmestu iespējamās prasības pret Vāciju maksāt kompensācijas par Otrā pasaules karā nodarītajiem zaudējumiem.

Šobrīd Polija, cenšoties mazināt enerģētisko atkarību no Krievijas, uzsākusi importēt sašķidrināto gāzi no ASV, kā arī plāno izbūvēt gāzesvadu, kas to savienotu ar Norvēģiju.