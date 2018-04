29 gadus vecais Treviss Reinkings, svētdien ar savu "AR-15" pusautomātisko šauteni nogalināja četrus cilvēkus un uzreiz pēc tam no notikuma vietas aizbēga. Policija uzsāka vīrieša meklēšanu, raksturojot viņu kā "balto vīrieti ar īsiem matiem".

Investigation on going at the Waffle House. Scene being processed by MNPD experts. This is the rifle used by the gunman. pic.twitter.com/lihhRImHQN — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

Vīrietis tika atrasts mežā ar saplēstām drēbēm un dažādiem saskrāpējumiem. Varasiestādes medijiem atklāja, ka vīrietis jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā un, iespējams, bijis psihiski nelīdzsvarots.

Jau tika ziņots, ka kails vīrietis agrā svētdienas rītā restorānā "Waffle House" ASV Tenesī štatā, Nešvilā, nošāvis trīs cilvēkus un ievainojis vēl vismaz četrus. Policija skaidroja, ka negadījuma vietā bojā gājušas trīs personas, bet viena - vēlāk slimnīcā. Vīrietis restorānā ieradās ap pulksten 3.25 pēc vietējā laika un īpaši nevilcinoties sāka šaudīties. Viens no restorāna klientiem uzsāka cīņu ar šāvēju, lai atņemtu viņam ieroci, tomēr noziedzniekam izdevās aizbēgt.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018