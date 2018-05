Šneidermans norādīja, ka pēdējās pāris stundās izvirzīti nopietni apgalvojumi, kurus viņš strikti noraida.

"Lai gan šie apgalvojumi nav saistīti ar manu profesionālo darbību vai biroja darbību, tie efektīvi liedz man pašreiz vadīt biroju. Tādēļ es atkāpjos no amata," paziņoja Šneidermans, kurš pazīstams kā prezidenta Donalda Trampa oponents.

Pirms tam Šneidermans publiskoja paziņojumu, kurā noliedza, ka būtu kādam uzbrucis, un apgalvoja, ka nekad nav iesaistījies seksuālos kontaktos bez otras puses piekrišanas.

Apsūdzības pret Šneidermanu cēla gaismā žurnāls "The New Yorker". Intervijā žurnālam divas sievietes apgalvoja, ka Šneidermans vairākas reizes iesitis viņām. Bieži tas esot noticis pēc alkohola lietošanas un gultā.

Abas sievietes sacīja, ka tikušas arī žņaugtas un pēc šiem uzbrukumiem viņas meklējušas medicīnisku palīdzību.

Līdzīgas apsūdzības izvirzījušas vēl divas sievietes.

"The New Yorker" norādīja, ka neviena no cietušajām sievietēm nav labprātīgi piekritusi šādai vardarbībai.

Februārī Šneidermans Ņujorkas štata vārdā vērsās tiesā pret seksuālās uzmākšanās skandālā iekļuvušo Holivudas producentu Hārviju Vainstainu, viņa brāli Robertu un viņu kinostudiju par kliedzošiem pilsoņu tiesību, cilvēktiesību un uzņēmējdarbības likumu pārkāpumiem.