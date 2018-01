"Mēs šos cilvēkus neuzskatām par musulmaņu bēgļiem, bet musulmaņu iebrucējiem," pirmdien laikrakstā "Bild" publicēta intervijā norādīja premjers. Šie cilvēki patiesībā nav bēgļi, bet gan ekonomiskie migranti, kas vēlas sev nodrošināt labāku dzīvi, viņš piebilda.

"Liela musulmaņu proporcija neizbēgami noved pie paralēlo sabiedrību rašanās, jo kristīgās un musulmaņu sabiedrības principā ir nesavietojamas," skaidroja Orbāns. Multikulturālismu viņš nodēvēja par ilūziju. "Mēs to negribam. Un mēs negribam, lai mums to uzspiež," uzsvēra premjers.

Viņš arī kritizēja Vācijas sociāldemokrātu līderi Martinu Šulcu, kurš Budapeštas nostāju bēgļu jautājumā raksturojis kā "bīstamu loģiku". Orbāns sacīja, ka iejaukšanās Ungārijas iekšējās lietās ir nepieļaujama. "Mēs uzskatām, ka esam pelnījuši vairāk cieņas," sacīja premjers.

Viņš arī noraidīja pārmetumus, ka Ungārija ņem no Eiropas Savienības (ES) naudu, bet atsakās uzņemt bēgļus. "Tā dēvētais ES kohēzijas fonds, no kā labumu gūst Ungārijas ekonomika, nebūt nav dāvana. Tā ir taisnīgas kompensācija par to, ka mēs esam atvēruši tirgu brīvai konkurencei. Tam nav pilnīgi nekāda sakara ar bēgļu jautājumu," skaidroja Orbāns.