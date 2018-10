Otrdien vairāk nekā tūkstoš cilvēku no Centrālamerikas uzsākuši ceļu no Gvatemalas uz Meksikas robežu, ziņo “Reuters”.

Gvatemalas bēgļu patvertne medijiem paudusi, ka vairāk nekā tūkstoš cilvēku dodas prom no Hondurasas, caur Gvatemalu uz Meksikas robežu. Vairāki vietējie mediji min, ka karavānā ir vairāk nekā 2000 cilvēku.

Jau ziņots, ka pirmā migrantu karavāna atrodas Meksikas dienvidu daļā, bet tās plānos ir tikt līdz ASV robežai.

ASV prezidents Donalds Tramps ir solījis izbeigt palīdzības sniegšanu Centrālamerikai un karavānu Meksikā nosaucis par ārkārtas situāciju.

Jau ziņots, ka pirmajā migrantu karavānā varētu būt no 7000 līdz 10 tūkstošiem cilvēku, lielākoties Hondurasas migrantu, kas bēg no valstī esošās nabadzības un vardarbības. Patlaban otrā migrantu karavāna atrodas 50 kilometru attālumā no dienvidu Gvatemalas robežas. Viens no migrantiem Aleksandrs Fernandess medijiem teica, ka karavāna atsāks kustību agrā trešdienas rītā.

Tramps un citi republikāņi ir meklējuši veidus, kā padarīt migrantu karavānu un imigrāciju par problēmjautājumu gaidāmajās vēlēšanās, kas noteiks, vai viņu pārstāvētā partija noturēs kontroli pār ASV Senātu.

Hondurasas varas iestādes paziņojušas, ka līdz šim migrantu karavānas kustības laikā miruši ir divi cilvēki.