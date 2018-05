Koka tilts sabruka brīdī, kad uz tā fotografējās studentu grupa. 14 studenti pēc tilta sabrukšanas tika izglābti. Līdz šim glābēji izvilkuši no upes piecu noslīkušu studentu līķus. Meklēšanas darbi turpinās, cerot, ka kādam no pazudušajiem studentiem būs izdevies izglābties. Taču cerības nav lielas, jo upe ir ļoti strauja, atzina kāda amatpersona.

Studenti mācījās medicīnas koledžā Feisalabadā, Pakistānas Pendžābas provincē, un Kašmirā atradās brīvdienās. Cietušo vidū ir arī studenti no koledžas Lahorā. Amatpersona atklāja, ka koka tikts bija uzbūvēts lietošanai vietējiem iedzīvotājiem, rēķinoties, ka vienā reizē to šķērsos neliels skaits cilvēku. Pie tilta atradusies zīme ar brīdinājumu nepārslogot to, bet jaunieši, acīmredzot, nav ņēmuši to vērā.

Daļu Kašmiras, kur vairums iedzīvotāju ir musulmaņi, kontrolē Indija, daļu - Pakistāna, bet kā Deli, tā Islamabada pretendē uz visu Kašmiras teritoriju. Starp abām valstīm šajā reģionā nav savstarpēji atzītas robežas, un "de facto" robeža, kas stiepjas pa reģiona augstkalnu apvidiem, tiek dēvēta par kontroles līniju, gar kuru izvietotas Indijas un Pakistānas armijas.