"Mēs brīdinājām Amerikas pusi, ka gadījumā, ja Amerikas valdība tiešām (..) atzīs Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu un pārcels Amerikas vēstniecību uz Jeruzalemi, šis solis pieliks punktu jebkurām miera procesa izredzēm," aģentūrai DPA atklāja palestīniešu pašpārvaldes prezidenta Mahmuda Abasa padomnieks Nabils Šāts.

Abass tiekas ar arābu valstu un starptautiskajiem līderiem, lai pieliktu punktu šai iecerei, sacīja Šāts.

ASV viceprezidents Maiks Penss pagājušajā mēnesī pavēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps "aktīvi apsver" ieceri ASV vēstniecību Izraēlā pārcelt no Telavivas uz Jeruzalemi.

Vēstniecības pārcelšanu Tramps solīja jau savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā, taču 1.jūnijā atkāpās no tūlītējas sava solījuma turēšanas.

Tolaik kāda ASV amatpersona paskaidroja, ka jautājums neesot par to, vai vēstniecību pārcelt, bet gan par to, kad to darīt, un ka, pēc Trampa domām, šobrīd nav īstais brīdis izšķirties par šādu soli.

ASV Kongress jau 1995. gadā pieņēma likumu, kas paredz vēstniecību pārcelt uz Jeruzalemi, tādējādi simboliski atbalstot Izraēlas pretenzijas padarīt to par valsts galvaspilsētu. Tomēr likums satur klauzulu, kas visiem prezidentiem līdz šim ļāvusi izvairīties no šī delikātā soļa, ik pa sešiem mēnešiem to atkal un atkal atliekot.