Milzīgs, neapstrādāts 709 karātu dimants, saukts par "Miera dimantu", kas šopavasar atrasts Sjerraleonē, pirmdien, 4. decembrī tika pārdots izsolē Ņujorkā par 6,5 miljoniem dolāru (5,5 miljoni eiro), ziņo BBC.

Izsolē uzvarēja "Graff Diamonds" vadītājs Lorenss Graffs. Dimants ir 6,53 centimetrus augsts un 2,5 centimetrus dziļš.

No iegūtās summas 3,8 miljoni dolāru tiks izmantoti, lai uzlabotu infrastruktūru Korjardu ciematā, kura apkārtnē šis dimants tika atrasts. Sjerraleones valdība sola reģionā, kurā ir ap 250 000 iedzīvotāju, izveidot dzeramā ūdens padevi, ierīkot elektroapgādi, uzbūvēt ceļus, uzlabot medicīnisko aprūpi un izveidot skolas.

Pirmā izsole Sjerraleonē notiks šā gada maijā, taču piedāvātā summa – 7,77 miljoni dolāru – valdībai šķita ar zemu un tika noraidīta. Tad Sjerraleones valdība vērsās pie mārgetinga un pārdošanas kompānijas "Rapaport Group" par starptautiskas izsoles rīkošanu, kurā cerēja piesaistīt plašāku starptautisku interesentu pulku.

"Miera dimants" ir 14. liekākais reģistrētais dimants pasaulē. To Sjerraleones valdībai nodeva kristiešu mācītājs Emanuels Momohs, kura vadītā dimantu meklētāju grupa to atrada. Lai arī viņam tika piedāvāts dimantu realizēt nelegāli, viņš izvēlējās to nodot Sjerraleones valdībai, lai akmeni pārdotu oficiālā izsolē, iegūstot līdzekļus cilvēku dzīves uzlabošanai reģionā, vēsta dimantam veltītā mājas lapa.