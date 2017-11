Junkers teica, ka viņš izvirzījis jautājumu par Astravjecas AES, tiekoties ar Baltkrievijas delegāciju piektdien Briselē notikušajā Austrumu partnerības samitā.

"Kas attiecas uz [Eiropas] Komisiju, mēs neuzskatām to par divpusēju jautājumu starp Lietuvu un tās kaimiņvalsti. Tas ir Eiropas jautājums un es pilnībā solidarizējos ar Lietuvas prezidenti un Lietuvu," teica Junkers preses konferencē pēc Austrumu partnerības samita.

"Mēs tam sekosim ļoti cieši," uzsvēra EK prezidents.

Kā vēstīts, Baltkrievija pirms samita paziņoja, ka ir atvērta sadarbībai ar Eiropas Savienību (ES) jautājumos saistībā ar Astravjecas AES projektu, kuru Lietuva uzskata par nedrošu.

"Mēs sadarbojamies ar ES un esam atvērti," ierodoties uz Austrumu partnerības samitu, žurnālistiem Briselē sacīja Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs.

Viņš teica, ka Baltkrievija veikusi stresa testus topošajā Astravjecas AES, lai gan tie nav bijuši obligāti.

Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite savukārt žurnālistiem sacīja, ka samita laikā runās par Astravjecas projektu, kuru viņa nodēvēja par necaurskatāmu un neuzticamu.

"Mums visās starptautiskās organizācijās jāizvirza šī prasība (..), lai tiek garantēta drošība. Acīmredzot, šis būs garš un ilgstošs process mūsu attiecībās ar Baltkrieviju un Eiropas Savienību," sacīja Grībauskaite.

Samita noslēguma paziņojuma projektā ir aicināts respektēt starptautiskās drošības un vides aizsardzības standartus.

Eiropas Parlamenta deputāts no Lietuvas Petrs Auštrevičs iepriekš sacījis, ka samita laikā piektdien gan Briselē pie EP ēkas, gan Viļņā notiks protesti pret Astravjecas AES projektu.

Kāda (EK amatpersona, kura vēlējās palikt anonīma, žurnālistiem iepriekš šonedēļ atklāja, ka ES amatpersonas turpinās aicināt Baltkrieviju ievērot augstākos drošības standartus.

Mēģinot aizkavēt projektu, Lietuva plāno bloķēt Astravjecas AES ražotās elektroenerģijas importu.

Lietuvas valdība pirms diviem gadiem lūdza Briseli sākt ES līmeņa diskusijas par nedrošu AES boikotēšanu, bet nesaņēma atbalstu nedz no EK, nedz citām ES dalībvalstīm.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķir tikai aptuveni 110 kilometri.

Lietuvas amatpersonas uzskata, ka spēkstacija tiek celta, neievērojot drošības prasības. Pastāv arī bažas, ka jaunā AES varētu traucēt Lietuvai sinhronizēt savus elektrotīklus ar Rietumeiropu.

Minska noraida Lietuvas pārmetumus, apgalvojot, ka tās būvētā spēkstacija atbildīs visaugstākajiem drošības standartiem. Vienlaikus Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko īpaši uzsvēris, ka Astravjecas AES jāuzceļ pēc iespējas lētāk, savukārt Lietuvas vērtējumā spēkstacijas būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.