Galvenais līdzšinējā premjerministra Malkolma Tērnbula gāšanas iniciators bija bijušais iekšlietu ministrs Pīters Datons, kas pārstāv partijas labējo spārnu un iestājās pret, viņaprāt, pārāk liberālo valdības vadītāja politiku. Tomēr partijas parlamenta frakcijas balsojumā ar 45 balsīm pret 40 Datonu pārspēja gāztā Tērnbula sabiedrotais Morisons.

Savu kandidatūru bija izvirzījusi arī ārlietu ministre Džūlija Bišopa, vēl viena Tērnbula sabiedrotā, taču viņai no sacensības nācās izstāties jau pēc balsojuma pirmās kārtas. Pēc balsojuma Datons, kurš iestājas par vēl stingrāku imigrācijas ierobežošanu un paudis atbalstu arī Austrālijas aiziešanai no Parīzes klimata vienošanās, paziņoja, ka no šī brīža viņš ievēros "absolūtu lojalitāti" pret Morisonu. Par Liberālās partijas līdera vietnieku kļuvis vides un enerģētikas ministrs Džošs Frīdenbergs.

Tērnbuls, kurš vēl otrdien izturēja uzticības balsojumu pašas partijā, kā arī parlamentā, jau paziņojis, ka pilnībā aiziet no politikas un atsakās arī no deputāta mandāta. Tērnbula aiziešana no parlamenta liek rīkot starpvēlēšanas Sidnejā, un gadījumā, ja konservatīvie tajās zaudēs, valdība zaudēs arī savu jau tagad niecīgo vairākumu.

Bijušais premjerministrs Tnonijs Ebots, kurš arī pārstāv Liberālās partijas galēji konservatīvo spārnu un tiek uzskatīts par galveno Tērnbula gāšanas ierosinātāju aizkulisēs, paziņojis, ka tagad pats svarīgākais esot "glābt valdību".

Pēc partijas balsojuma Tērnbulam par notikušo formāli jāinformē ģenerālgubernators, kas pārstāv oficiālo Austrālijas valsts galvu - Lielbritānijas karalieni Elizabeti II. Tikai pēc tam Morisonam oficiāli tiks uzticēta jaunās valdības veidošana.

Morisons, kas iepriekš ieņēma imigrācijas ministra krēslu un tiek uzskatīts par autoru nelegālo imigrantu "laivu apturēšanas" politikai, ir konservatīvāk noskaņots nekā Tērnbuls, taču nav pieslējis Liberālās partijas galēji labējam spārnam.

Tērnbula gāšana demonstrē, ka Austrālijas politikā turpinās jau ieilgušais nestabilitātes periods, jo viņš jau ir ceturtais premjers kopš 2010.gada, kas zaudējis savu amatu paša partijas iekšējā apvērsuma rezultātā pirms paredzētā pilnvaru termiņa beigām.

Kārtējās Austrālijas parlamenta vēlēšanas gaidāmas tikai nākamā gada vidū. Šī tendence izsaukusi redzamu neapmierinātību sabiedrībā, kas naktī uz piektdienu izpaudusies visā atklātībā, acīmredzami sašutušajiem vēlētājiem Brisbenā izdauzot logus Datona birojam.