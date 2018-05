Monētas izlaidusi Baltā nama komunikācijas aģentūra – iestāde, kas pakļauta ASV prezidentam un tajās ir attēloti ASV un Ziemeļkorejas valstu vadītāji. Kims Čenuns monētā nodēvēts par Ziemeļkorejas augstāko līderi. Monētas ir izpelnījušās kritiku, jo daudzi uzskata, ka tādā veidā tiek godināts Kima represīvais režīms. Mazliet amizants ir fakts, ka Kims Čenuns uz monētas ir atveidots ar tā saucamo "dubultzodu".

Congratulations tin-pot dictators everywhere: not only will the United States fruitlessly negotiate with you, we will also emblazon your image in a coin and call you the "Supreme Leader" pic.twitter.com/czorOPYTzp

— Don Moynihan (@donmoyn) May 21, 2018

Are you kidding me?! This is just gross. Whose personality cult exactly is this summit legitimizing? This is un-American. Can’t imagine what Fox would say if any other POTUS did this. Wow. Just wow. https://t.co/rn79W4RWO9 via @voxdotcom

— Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) May 22, 2018

I wonder if Kim Jong Un will like the extra few chins they added to the Military Office coin. pic.twitter.com/LzIKiSRwSI

— Levi Gibian (@LeviGibian) May 21, 2018

Baltais nams nāca klajā ar paziņojumu, ka tas nekādā veidā nav ietekmējis nedz monētas dizainu, nedz ražošanu – šādas monētas kopš 2003. gada pasūta Baltā Nama komunikācijas aģentūra, kuras personāls nodarbojas ar ASV prezidenta komunikācijas procesu nodrošināšanu, tostarp ārvalstu vizīšu laikā.

Šobrīd pastāv neskaidrība par to, vai Trampa-Kima samits vispār notiks. ASV-Ziemeļkorejas attiecības pēdējo nedēļu laikā atkal ir sarežģījušās pēc tam, kad Phenjana kritizēja ASV par militāru mācību organizēšanu kopā ar Dienvidkoreju un piedraudēja atcelt samitu, ja ASV mēģinās piespiest vienpusēju Ziemeļkorejas atteikšanos no sava kodolarsenāla.