Klusā okeāna mazā salu valstiņa Nauru var zaudēt ASV finansiālo atbalstu par to, ka ir atzinusi Krievijas okupēto un atbalstīto separātistu teritoriju neatkarību, vēsta portāls "Eurasianet".

Šāda situācija izveidojusies pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps maija sākumā parakstīja likumu, kas liedz saņemt ASV budžeta naudas atbalstu valstīm, kuras ir atzinušas no Gruzijas atdalījušos reģionu Abhāzijas un Dienvidosetijas neatkarību.

Nauru abu Gruzijas reģionu suverenitāti atzina 2009. gadā īsi pēc tam, kad Maskava uzsāka šķietamu mazo salu valstu uzpirkšanas kampaņu, lai tās atzītu Krievijas atbalstītos separātistu reģionus, norāda portāls.

Vēl divas salu valstis – Vanuatu un Tuvalu – sākotnēji atzina šo reģionu neatkarību, taču vēlāk pārdomāja un savu lēmumu atsauca.

Gruzija uz to reaģēja pati ar savu kampaņu Okeānijā, lai novērstu atšķelto reģionu atzīšanu. Tbilisi Tuvalu sniedza aptuveni 12 tūkstošus dolāru vērtu palīdzību medicīnas nozarē un solīja tūkstošiem datoru Zālamana salām.

Taču Gruzija nespēja sacensties ar Krieviju, kas Nauru aplaimoja ar deviņiem miljoniem dolāru ostas uzlabošanai. Nauru līdzās Venecuēlai, Nikaragvai un Krievijai neatkāpjas no Abhāzijas un Dienvidosetijas neatkarības atzīšanas.

Taču 21 kvadtrātkilometru mazā Nauru ar 10 000 cilvēku varētu visvairāk ciest no ASV finansējuma lieguma. Valsts lielā mērā ir atkarīga no ārvalstu palīdzības, visvairāk Nauru saņem no Austrālijas un Jaunzēlandes.

Kopš deviņdesmito gadu sākuma Nauru gūst labumu arī no Āzijas attīstības bankas, kuras galvenais balsts ir ASV. Tāpat salu valstiņa saņem atbalstu no citām lielām ASV finansiāli atbalstītām institūcijām, piemēram, Pasaules bankas un vairākām ANO aģentūrām. Nauru arī sasniedz USAID palīdzība Klusā okeāna salām, lai tās pielāgotos klimata izmaiņu ietekmei.

Pērn tiešas palīdzības veidā ASV Nauru piegādāja 10 000 litru ietilpīgu ūdens autocisternu. Nauru tiesībsargājošajām iestādēm ASV piedāvā bezmaksas pārvietošanos ar ASV flotes un krasta apsardzes kuģiem.

ASV gan pagaidām nav publiskojusi sarakstu, uz kurām valstīm saskaņā ar jauno likumu finansējuma apturēšana attieksies. Likums paredz izņēmumus, ja tas ir svarīgi "nacionālajām interesēm".