Tiesnesis Lorenss Monizs lēma, ka Kārtera vainojama viņas drauga Konrāda Roja nāvē 2014. gada jūlijā, kad viņš savu automobīli lielveikala stāvlaukumā piepildīja ar tvana gāzi.

Tiesnesis norādīja, ka tobrīd 18 gadus vecais Rojs izkāpis no auto, kuru tobrīd piepildīja toksiskā gāze, un teicis Kārterai, ka viņš ir nobijies. Taču sieviete attraukusi, lai puisis kāpj atpakaļ automašīnā. Šādu informāciju tiesa ieguva no liecinieces, kura atstāstīja savu sarunu ar Kārteru mēnesi pēc puiša nāves.

Mudinājums kāpt atpakaļ auto bijusi neapdomīga un vieglprātīga rīcība, uzsvēra tiesnesis. Viņš bilda, ka pareizais solis šādā situācijā būtu vēršanās pēc palīdzības, taču sieviete nezvanīja ne policijai, ne Roja ģimenei, ne ieteica puisim pamest automašīnu.

Tiesnesis lēma, ka Kārtera apmaiņā pret drošības naudu šobrīd var palikt brīvībā, bet nedrīkst komunicēt ar Roja ģimeni un pamest štatu. Viņai draud līdz pat 20 gadiem ilgs cietumsods. Tiesa paredzēta 3. augustā.

2014. gadā Kārtera Rojam nosūtījusi virkni īsziņu, kurās mudināja puisi atņemt sev dzīvību. "Es domāju, ka tu vēlies to darīt. Šis ir īstais brīdis un tu esi gatavs, tev vienkārši tas ir jāizdara!" rakstīts vienā no īsziņām. "Tu nedrīksti par to domāt. Tev tas vienkārši ir jāizdara. Tu teici, ka to darīsi. Es nesaprotu, kāpēc tu to nedari," pašnāvības dienā rakstīja Kārtera.

Apsūdzētās meitenes advokāts skaidroja, ka puisis iepriekš cietis no depresijas un bija apņēmies izdarīt pašnāvību. Savukārt Kārtera vispirms centusies puisi atrunāt no pašnāvības, taču vēlāk sākusi atbalstīt viņa ieceri. Tiesnesis noraidīja šo argumentu, sakot, ka Roja iepriekšējie pašnāvību mēģinājumi konkrētajā lietā nav jāņem vērā.

Psihiatrs Pīters Bregins, kurš liecināja tiesā, norādīja – Kārtera ir problemātiska jauniete, kura cietusi no depresijas. Roja nāves laikā viņa lietojusi antidepresantus "Celexa", kas var traucēt par empātiju un lēmumu izdarīšanu atbildīgās smadzeņu daļas darbību. Bregins pauda, ka apsūdzētajai bijusi grandioza delūzija – viņa vienīgā varot palīdzēt Rojam atrast ceļu uz debesīm.

Kārtera un Rojs iepazinās Floridā 2012. gadā. Viņu attiecības galvenokārt bija balstītas uz sarunām īsziņās un e-pastā.