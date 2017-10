Šādu informāciju drošības dienestiem sniedzis viens no terorakta organizētājiem.

Sestdien, eksplodējot ar sprāgstvielām piekrautai kravas automašīnai, dzīvību zaudēja vismaz 320 cilvēki, bet vēl simtiem guva ievainojumus. Līdz ar to sagaidāms, ka upuru skaits turpinās pieaugt, padarot šo par pēdējo gadu asiņaināko teroraktu pasaulē.

"Al Shabab" ir saistīts ar teroristu grupējumu "Al Qaida". Vardarbīgais islāmistu grupējums šogad apņēmās sarīkot arvien vairāk uzbrukumus, tādējādi reaģējot pret Somālijas centieniem vērsties pret "Al Shabab" ar armiju.

Lai gan "Al Shabab" oficiāli atbildību par sprādzienu nav uzņēmies, Somālijas drošības dienestu aizturēts vīrietis, kurš piedalījies terorakta veikšanā, nopratināšanā ir atklājis uzbrukuma detaļas.

"Šis ir Somālijas 11. septembris. Vīrietis, kuru aizturējām, atzinās. Viņš ir lepns par padarīto. Viņš saka, ka darījis to džihāda vārdā," medijs "The Guardian" citē vienu no drošības dienesta amatpersonām.

Sākotnējā informācija liecina, ka sprāgstvielām piepildīto kravas automašīnu bija paredzēts detonēt pie ministrijas ēkas. Taču automašīnas vadītājs to uzspridzinājis ātrāk, kad pie viņa sastrēgumā devušies policisti. Eksplozija aizdedzināja automašīnai blakus esošo benzīna vedēju. Aculiecinieki norāda, ka sprādziens izpostījis platību trīs futbola laukumu izmērā.

Teroraktu izdevās īstenot, jo sprāgstvielas kravas automašīnā bija prasmīgi paslēptas zem rīsiem, cukura un citiem produktiem. Automašīna šķērsojusi kontroles punktu septiņus kilometrus no galvaspilsētas Mogadīšo. Lai gan policisti automašīnu apturēja un aizturēja tās vadītāju, kāds vietējais uzņēmējs galvojis par kravas automašīnu un tās vadītāju, tāpēc policisti vadītāju atbrīvojuši, skaidro "The Guardian".

Somālijas drošības dienests norāda, ka viens no izmeklēšanas būtiskākajiem jautājumiem ir izsecināt vai ekstrēmistiem izdevies iefiltrēties dienestā.

Sprādziena postaža bija tik liela, ka daudzus upurus nav iespējams atpazīt. Valdība svētdien nolēma aprakt 160 neatpazītus bojā gājušos.

Somālijas prezidents Mohameds Abdullahi Mohameds teroraktu raksturoja kā valsts mēroga traģēdiju, kā arī mudināja iedzīvotājus palīdzēt upuriem, nododot asinis. Somālijā izsludinātas trīs dienu sēras.