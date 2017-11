Nopludinātie dokumenti un publiski pieejamā informācija parāda, ka Rosam caur vairāku ofšoru ķēdi pieder daļas Krievijas kuģniecības uzņēmumā "Navigator". Šī uzņēmuma sadarbības partneris ir enerģētikas uzņēmums "Sibur", kas daļēji pieder Putina meitas vīram Kirilam Šamalovam.

Ross ir miljardieris un tuvs ASV prezidenta Donalda Trampa draugs. Daļas "Navigator" viņš saglabājis arī pēc stāšanās ASV tirdzniecības sekretāra amatā. Līdz ar to Ross gūst peļņu no Putina ģimenes un tuvāko draugu pārvaldītā uzņēmuma darbības, kaut vairākas no šīm personām ir ASV sankciju sarakstā.

"The Guardian" norāda, ka "Navigator" ar "Sibur" aktīvāk sācis sadarboties 2014. gadā, kad Krievija anektēja Ukrainai piederošo Krimu. Kopš 2014. gada "Navigator" no sadarbības ar "Sibir" ir nopelnījis 68 miljonus ASV dolāru (58,5 miljoni eiro).

"Paradīzes dokumenti" ir miljoniem no ofšoriem nopludinātu dokumentu kopums, kurus caurskatījuši Izmeklējošo žurnālistu starptautiskā konsorcija (ICIJ), "The Guardian" un citu izdevumu žurnālisti. Kopumā izmeklēšanā piedalījies 381 žurnālists no 67 valstīm.

Lai gan vairākas bijušās ASV amatpersonas, kas strādājušas prezidentu Baraka Obamas un Džordža Buša padotībā, paudušas sašutumu par Rosa saikni ar Putina ģimeni, 79 gadus vecā tirdzniecības sekretāra preses sekretārs paziņojis, ka šīs saistības nekonfliktē ar ar valdības pienākumiem tirdzniecības nozarē.

"Paradīzes dokumenti" sniedz jaunu ieskatu izmeklēšanā par Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās. Kongress un Īpašais prokurors Roberts Millers izmeklē Trampa priekšvēlēšanu kampaņas saikni ar Maskavu. Ross iepriekš izteicies, ka izmeklēšanas pamatā ir vien baumas.

Rosa sadarbība ar Putina znotu Šamalovu sākās 2011. gadā, kad Rosa investīciju firma "WL Ross" nopirka daļas uzņēmumā "Navigator", bet Šamalovs sāka investēt "Sibur". 2012. gadā Šamalovs kļuva par "Sibur" priekšsēdētāja vietnieku, bet "WL Ross", atpērkot bankrotējušās "Lehman Brothers" bankas daļas, ieguva vairākumu daļu "Navigator".

Gadu vēlāk Rosa "Navigator" noslēdza līgumu uz 10 gadiem 226 miljonu dolāru (194,5 miljoni eiro) vērtībā par sašķidrinātās gāzes transportēšanu. Līdz 2013. gada beigām "Navigator" akciju vērtība Ņujorkas biržā strauji kāpa, pamudinot Rosu publiski lielīties ar veiksmīgo darījumu.

Kirils Šamalovs ir Nikolaja Šamalova dēls. Nikolajs ir viens no Putina tuvākajiem draugiem. Abi satuvinājās, kad Putins Sanktpēterburgā pildīja mēra padomnieka pienākumus. Kirils 2013. gada februārī apprecēja Putina meitu Katerinu.

2014. gada novembrī Ross atstāja "Navigator" valdi. Viņa vietā stājās Vendija Teramoto, kur iepriekš "WL Ross" pildīja rīkotājdirektores amatu. Vēlāk viņa pameta arī amatu "Navigator" un pievienojās Trampa administrācijai.