Pasauli pāršalcis jauns slepenu dokumentu noplūšanas skandāls, kurā atklājies, kā, izmantojot ofšoru kompānijas, ļaudis, tostarp no politiskās elites, slēpuši savu turību un izvairījušies no nodokļu nomaksas. Dokumentos parādās arī slavenā īru mūziķa Bono vārds, kurš, izmantojot Maltā bāzēto ofšoru, Lietuvas pilsētā Utenā iegādājies lielveikalu, svētdien vēsta britu laikraksts "The Guardian".