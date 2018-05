Tēvs, kura četrgadīgo bērnu Parīzē no ceturtā stāva izglāba imigrants, bija atstājis zēnu vienu pašu mājās, bet pats bija devies spēlēt viedtālruņu spēli "Pokemon Go", pirmdien ziņo CNN.

Kā intervijā CNN skaidrojis Parīzes prokurors Fransuā Molins, zēna tēvs bija atstājis bērnu mājās vienu, bet pats pa to laiku bija devies iepirkties. Kad vīrietis iznāca no veikala, viņš sāka spēlēt "Pokemon Go".

Molins sacīja, ka zēna tēvs pieskatījis mazuli Parīzē, jo viņa māte dzīvojot Reinjonas salā.

Par notikušo zēna tēvam draud divu gadu cietumsods, norādīja Molins.

Jau ziņots, ka par varoni kļuvis imigrants Mamads Gasams no Mali, kurš Parīzē izglāba četrus gadus vecu zēnu, kurš bija pieķēries pie kāda daudzdzīvokļu nama ceturtā stāva balkona margām.

Vīrietis pamanīja bērnu nelaimē, kā arī steidzās tam palīgā. Mamads uzrāpās pa daudzdzīvokļu nama fasādes balkoniem, satvēra zēnu un ievilka to atpakaļ balkonā.

Francijas medijos vīrietis tiek saukts par Spaidermenu, atzīmē BBC. Savukārt video ar zēna glābšanas operāciju iemantojis slavu visā pasaulē.

Vīrieša cēlo rīcību novērtējis arī Francijas prezidents Emanuels Makrons, kurš Mamadam apsolījis Francijas pilsonību un uzturēšanās dokumentus "cik vien drīz iespējams", kā arī ugunsdzēsēja darbu.