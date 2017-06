No 650 parlamenta deputātiem par Mejas mazākuma valdības programmas apstiprināšanu balsoja 323, bet pret – 309 likumdevēji.

8. jūnijā notikušajās parlamenta ārkārtas vēlēšanās Mejas vadītie konservatīvie zaudēja absolūto vairākumu, un tāpēc viņai bija nepieciešams nelielās Ziemeļīrijas Demokrātiskās unionistu partijas (DUP) atbalsts.

Meja izsludināja pirmstermiņa vēlēšanas cerībā nostiprināt savas pozīcijas pirms sarunām par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES), taču pārrēķinājās.

Vienošanās ar DUP paredz, ka tā atbalstīs valdošo partiju svarīgākajos balsojumos parlamentā, tādos kā uzticības balsojums vai balsojums par budžetu. Pārējos balsojumos valdībai nāksies vienoties ar DUP par katru jautājumu atsevišķi.

Savukārt Meja apsolījusi apmaiņā piešķirt Ziemeļīrijai nākamo divu gadu laikā miljardu mārciņu (1,1 miljardu eiro) lielu papildus valsts finansējumu.

Baidoties no sakāves opozīcijas ierosinājumā, ministri arī piekrita finansēt no valsts līdzekļiem abortus sievietēm no Ziemeļīrijas, kuras spiestas doties uz citām valsts daļām, lai veiktu šo procedūru.

Ziemeļīrijā aborts ir atļauts tikai gadījumos, ja grūtniecība apdraud sievietes dzīvību vai garīgo veselību. Pārējos gadījumos sievietēm, kās vēlas izdarīt abortu, jādodas uz citām Lielbritānijas daļām, kur tas ir atļauts. Viņām pašām nākas segt gan procedūras, gan ceļa izmaksas.

Leiboristu politiķes Stellas Krīsijas ierosinājums paredz, ka abortu izmaksas šādos gadījumos segs Lielbritānijas Nacionālais Veselības dienests (NHS). Vairāki konservatīvie politiķi paziņoja, ka atbalstīs šo ierosinājumu, jo tas labos ilgstošu netaisnību.

Krīsija bija izvirzījusi savu ierosinājumu kā papildinājumu Karalienes runai - valdības likumdošanas plānam. Bet pēc valdības paziņojuma par atbalstu, viņa atsauca savu papildinājumu.

Krīsijas papildinājums bija viens no leiboristu mēģinājumiem sakaut valdību tās plānos valsts ekonomikai un "Breksitam". Pārējie leiboristu ierosinājumi aicināja atcelt tēriņu ierobežojumus, izbeigt policijas un ugunsdzēsēju budžetu samazināšanu un mīkstināt "Breksita" nosacījumus.

Valdība ar DUP atbalstu uzvarēja visos gadījumos un leiboristi ierosinājumi parlamentā netika atbalstīti.