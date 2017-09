Pirmdien tropiskā vētra "Irma" faktiski izšķīda virs Dienvidkarolīnas, Džordžijas, Alabamas un Misisipi štatiem, piekrastes reģioniem vēl atnesot plūdus. Lai gan pretēji prognozēm, tā nebija visu laiku postošākā vētra izmaksu ziņā un nekļuva arī par visu laiku spēcīgāko vētru Atlantijas okeānā, vairākus rekordus tā pārspēja.

Vēl pirmdien vētras ietekmē applūda viena no lielākajām Dienvidkarolīnas piekrastes pilsētām Čārlstona.

"Irma" savā ceļā paņēma 49 cilvēku dzīvības. Par spīti brīdinājumiem un plašajām evakuācijas kampaņām (tostarp ap 5000 cilvēku tika evakuēti no Bahamu salām) 11 cilvēki vētras dēļ miruši Francijas aizjūras teritorijās Senmartēnā un Senbartelmī, 11 cilvēki gājuši bojā arī ASV, 10 dzīvības vētra paņēma Kubā, pa četriem cilvēkiem gāja bojā ASV Virdžīnās un Nīderlandei piederošajā Sintmārtenā, pa trim Puertoriko un Barbudā, bet Puertoriko, Barbadosā un Haiti katrā bojā gājis viens cilvēks.

"Irma" trīs dienas bija augstākās jeb piektās kategorijas viesuļvētra, tādējādi kļūstot par ilgāko šāda tipa vētru kopš satelītnovērošanas. Tās vēju ātrums vairāk nekā 37 stundas pārsniedza 83 metrus sekundē lielu ātrumu, kas ir visu laiku rekords. "Irma" arī kļuvusi par Atlantijas okeāna stiprāko vētru, neskaitot Meksikas līci un Karību jūru.

Tomēr postījumu apmērs tiek lēsts 30 līdz 50 miljardu ASV dolāru apmērā pretēji sākotnēji prognozētajiem 200 un pat 250 miljardiem. Līdz ar to "Irma" ir tikai viena no visdārgāk izmaksājušajām viesuļvētrām, bet stipri atpaliek no dārgākās. Šo titulu saglabā traģiskā viesuļvētra "Katrīna", kura 2005. gada augusta nogalē izpostīja Meksikas līča ziemeļu piekrastes reģionu.