ASV vienīgais papīra salmiņu ražotājs “Aardvark” nespēj nodrošināt pieprasījumu pēc papīra salmiņiem. Uzņēmums ir noslēdzis vienošanos ar premium klases vienreizlietojamo galda piederumu ražotāju “Hoffmaster Group”, lai attīstītu kompānijas ražošanas kapacitāti, ziņo “CNN Money”.

"Turpmākajos mēnešos mēs palielināsim "Aardvark" ražotnes kapacitāti, lai spētu apmierināt milzīgo pieprasījumu pēc papīra salmiņiem," stāsta kompānijas pārstāvji. Uzņēmuma pārdošanas rādītāji pagājušajā gadā ir pieauguši par 5000%.

Lielais pieprasījums ir radies pēc vairāku vides aizstāvju grupu pieprasījuma samazināt vienreizlietojamās plastmasas izmantošanu. Pašreizējās aplēses liecina, kā ziņo medijs, ka 2050. gadā okeānā būs vairāk plastmasas, nekā zivju.

Jau ziņots, ka "McDonalds" nomainīs plastmasas salmiņus pret papīra. Arī citas lielās kompānijas kā "Disney" un "Starbucks" veic izmaiņas kompāniju iekšējā politikā, lai samazinātu plastmasas salmiņu apjomu vai tos pilnībā aizliegtu.

"Starbucks" kompānijas pārstāvji ziņo, ka sākot no 2020. gada visās viņu kafejnīcās vairs nebūs pieejami plastmasas salmiņi. Lai to panāktu, kompānija atsakās no tādiem krūzīšu vāciņiem, kas paredz salmiņu lietošanu, tā vietā ieviešot tādus krūzīšu vāciņus, kas salmiņu lietošanu neparedz. Klientiem, kas vēlēsies salmiņus, kompānija piedāvā videi draudzīgāku risinājumu.

Kompānija sola, ka jaunā iniciatīva palīdzēs samazināt plastmasas salmiņu apjomu par vienu miljardu gadā.