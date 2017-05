35 gadus vecais Stefans Džonss gulējis netālu no Mančestras arēnas, bet tad izdzirdējis sprādzienu. Viņš devies uz sprādziena vietu, lai palīdzētu cietušajiem. Savukārt 33 gadus vecais bezpajumtnieks Kriss Pārkers tajā vakarā ubagojis Mančestras arēnas foajē, kur notika sprādziens. Jaudīgā sprādziena laikā viņš esot nokritis uz grīdas, bet pēc tam devies uz sprādziena vietu, lai palīdzētu cietušajiem.

Džonss medijiem stāstījis, ka notikuma vietā bijuši vairāki bērni, kas asiņojuši, kā arī daudzi esot panikā raudājuši un spieguši. "Viņiem bija nepieciešama palīdzība. Es domāju, ka, ja man būtu nepieciešama palīdzība, tad noteikti man citi palīdzētu," medijam " ITV News" sacīja vīrietis.

"Ja es nepalīdzētu, es visu dzīvi nevarētu pārdzīvot, ka neesmu palīdzējis bērniem. Tas, ka esmu bezpajumtnieks, nenozīmē, ka man nav sirds un es neesmu cilvēks," intervijā sacīja Džonss.

