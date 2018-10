16. oktobrī Pašinjana valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredzēja izmaiņas parlamenta vietu sadales mehānismā un citos ar vēlēšanām saistītos aspektos. Armēnijas konstitūcija paredz, ka izmaiņas vēlēšanu kodeksā var veikt tikai tad, ja tās atbalsta 63 no 105 parlamenta deputātiem. Tomēr tikai 56 deputāti atbalstīja plānotās izmaiņas un galvenie opozicionāri tām bija Armēnijas bijušā premjera Serža Sargsjana "Armēnijas Republikāniskās partijas" deputāti, vēsta RFE/RL.

Sargsjana partijas deputāti argumentēja, ka likumprojekts parlamentam tika iesniegts pēdējā brīdī un pietrūka laika, lai ar to pilnībā iepazītos. Partijas vadītāja vietnieks Armens Ašotians izteicās, ka vēlēšanu kodeksu nevajadzētu mainīt divus mēnešus pirms vēlēšanām. "Ir absurdi būvēt demokrātiju valstī ar nedemokrātiskām metodēm," norādīja Ašotians.

Jau ziņots, ka maijā par premjeru kļuvušais Pašinjans plāno atkāpties no amata, lai varētu organizēt ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Pašinjans izteicās, ka Armēnija šobrīd ieiet "jaunā vēsturiskā periodā", kurā "tai vajadzētu pabeigt nevardarbīgo velveta revolūciju, kas sākās pavasarī". Paredzēts, ka nākamās Armēnijas parlamenta vēlēšanas varētu notikt decembra pirmajā pusē.

Komentējot neatbalstītās izmaiņas vēlēšanu kodeksā, Pašinjans izteicās, ka Republikāniskās partijas deputāti ir "sabotējuši" viņa kabineta darbu. "Viņi cer, ka šādā veidā viņiem izdosies pārvērst parlamenta vēlēšanas par revanša instrumentu," norādīja Armēnijas premjers, "bet es vēlos skaidri pateikt, ka pat, ja vēlēšanas notiks ar pašreizējo vēlēšanu kodeksu, tas neko nemainīs, jo tautas uzvara ir nenovēršama un to nevar nozagt neviens."

"Atgriešanās pagātnē nenotiks," teica Pašinjans, aicinot savus atbalstītājus būt gataviem "pabeigt režīma maiņu" Armēnijā. Valdībai ir tiesības likumprojektu no jauna iesniegt parlamentam un uzsākt ārkārtas debates par to tuvāko dienu laikā. Šobrīd Pašinjans nav apstiprinājis, ka valdība to darīs, vēsta medijs.