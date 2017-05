Pēc tam, kad ASV medijos izskanēja, ka Donalds Tramps pagājušajā nedēļā varētu būt nodevis Krievijas pārstāvjiem slepenu informāciju, kuru izlūkošanas dienestiem nodevusi Izraēla, prezidenta komanda metās to noliegt. Citu starpā ar publisku paziņojumu presei nāca klajā Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos ģenerālleitnants Herberts Makmāsters, kurš noliedza, ka prezidents būtu izpaudis klasificētu informāciju.

Tikai dažas stundas vēlāk, acīmredzami, ne ar vienu nekonsultējoties Tramps tviterī paziņoja, ka viņš ar Krievijas amatpersonām dalījies slepenā informācijā, turklāt viņam esot visas tiesības to darīt. Tam sekoja Baltā nama pārstāvju izmisīgi centieni skaidrot viedokļu maiņu.

Tiesa, trīs anonīmas amatpersonas "The New York Times" atklājušas, ka Tramps varētu nebūt gana spējīgs psiholoģiskā ziņā, lai nodarītu lielu apdraudējumu. Viņi skaidrojuši, ka prezidents gluži vienkārši neiedziļinoties viņam sniegtās informācijas detaļās, lai spētu atklāt ko Krievijas amatpersonām patiešām noderīgu.

Amatpersonas ir nogurušas, stundām cenšoties pielāgot oficiālas un pamatotas atbildes un skaidrojumus, kurus prezidents pēc tam ar vienu paziņojumu pavisam negaidīti var mainīt. To, cik bieži tas notiek, apliecina, ka tieši tāds pats scenārijs bija pagājušajā nedēļā, kad Tramps atlaida Komiju.

Sākotnēji viņš paziņoja, ka viņam ieteikts to darīt, bet vēlāk – ka to izlēmis pats. Tāpat Tramps apgalvoja, ka FIB viņu neizmeklē, lai gan visi citi avoti norāda, ka tieši to Komijs FIB bija ierosinājis darīt.

Ironiskā kārtā šie skandāli saniknojuši pašu Trampu, un viņš esot pat minējis atsevišķu sev tuvu stāvošu padomnieku atlaišanu, tiesa, nekonkretizējot, kurus tieši. No iespējamas atlaišanas neesot pasargāts pat viņa meitas Ivankas vīrs Džareds Kušners, kuru reizē ar citiem padomniekiem prezidents nodēvēja par nekompetentiem, norāda "Vice".

Baltajā namā iekšējas cīņas notiekot arī par citiem jautājumiem, raksta "The Times". Tramps, piemēram, bijis nikns, ka ģenerālprokurors Džefs Sešons atjaunoja obligāto soda minimumu attiecībā uz ar narkotikām saistītiem noziegumiem, lai gan tieši Kušnera pārraudzībā ir krimināltiesību reformēšana.