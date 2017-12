"Laikā, kad pār pasauli pūš kara vēji, un novecojis attīstības modelis turpina izraisīt cilvēka, sabiedrības un vides degradāciju, Ziemassvētki no jauna skubina mūs piesaistīt uzmanību Bērna Jēzus zīmei un saskatīt to bērnu sejās, sevišķi to bērnu sejās, kuri cieš karu, konfliktu un nabadzības plosītajā pasaulē," uzrunājot daudzus tūkstošus ticīgo, kas bija pulcējušies Vatikāna Svētā Pētera laukumā, savā tradicionālajā svētku uzrunā "Urbi et Orbi" jeb "Pilsētai un pasaulei" sacīja pāvests Francisks.