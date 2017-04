Gan improvizētā uzrunā mises laikā Vatikāna Svētā Pētera laukumā, gan sekojošajā "Urbi et Orbi" ("Pilsētai un pasaulei") formālajā uzrunā, kur Romas pāvests klātesošos sveica no Svētā Pētera bazilikas balkona, Francisks reflektēja par pasaules ciešanām, tostarp kariem, vardarbīgiem un apspiedošiem valstu režīmiem, cilvēku tirdzniecību, korupciju, badu un vardarbību ģimenēs.

Pāvests mudināja cilvēku "bailīgās sirdis" turēties pie ticības, atzīstot, ka daudzi šobrīd varētu taujāt, kur starp visu pasaules ļaunumu un ciešanām ir pazudis Dievs.

Francisks lūdzās, lai Dievs atbalstītu tos cilvēkus, kuri Sīrijā cenšas palīdzēt civiliedzīvotājiem. Pāvests pieminēja sestdienas sprādzienus netālu no Alepo, kur dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 evakuāciju gaidoši civiliedzīvotāji. "Vakardien mēs pieredzējām kārtējo zemisko uzbrukumu bēgļiem," teica Francisks.

Uzrunu noklausīties ieradās ap 60 tūkstošiem cilvēku, tostarp svētceļnieki un tūristi no dažādām pasaules malām. Viņiem bija jāiztur gan striktas drošības pārbaudes, gan lietus šalts, lai visbeidzot varētu noklausīties pāvesta Franciska uzrunu un saņemt viņa svētību.

Vatikāna drošības dienesti gan aplēsuši – salīdzinot ar citām Lieldienām, kad pāvesta uzrunu ieradās noklausīties pat 100 tūkstoši cilvēku, šogad apmeklējums bijis pieticīgāks.

Savukārt uz Asīzi nosūtītajā vēstulē, kur dzimis Asīzes Francisks – mūks un dzejnieks, kura vārdu, stājoties augstajā amatā, pieņēma Romas pāvests Francisks, nosodīta nevienlīdzība. "Pasaules realitāti joprojām iezīmē atšķirības starp nebeidzamo skaitu trūcīgo un nelielo daļu cilvēku, kuriem pieder vairums pasaules bagātību, un, kuri lemj pār cilvēces likteni," raksta pāvests Francisks.

Francisks vairākkārt aizstāvēja no kara, nabadzības un izrēķināšanās bēgošo cilvēku godu, pieminot tos, kuri "spiesti atstāt mājas bruņotu konfliktu, terorisma, bada vai apspiedošu režīmu dēļ."

Pāvests pieskārās arī politiskajiem un sociālajiem konfliktiem pasaulē, badam Āfrikā, kā arī korupcijai Latīņamerikā, kur Francisks ir dzimis.

Runājot par problēmām Eiropā, Francisks pieminēja nebeidzamo asinsizliešanu Ukrainā, kā arī lūdzās par bezdarbniekiem, jo īpaši gados jaunākajiem cilvēkiem.

Lai gan tradicionāli pāvests atturas no neoficiālu runu teikšanas pirms "Urbi et Orbi" uzrunas, šoreiz Francisks nolēma ierasto kārtību pamainīt, mises laikā improvizēti pievēršoties jautājumiem, kuri nomāc vairumu ticīgo – kāpēc pasaulē ir tik daudz traģēdiju un karu, ja Jēzus ir piecēlies no mirušajiem?

Atbildot uz šo jautājumu, pāvests Francisks norādīja uz baznīcas kāpnēm saliktajiem ziediem. "Lieldienas nav svinības ar lērumu ziedu. Tas ir skaisti, bet Lieldienas ir kas vairāk," teica Francisks, skaidrojot, ka viņam Lieldienas palīdz atrast jēgu un prieku starp visām traģēdijām.