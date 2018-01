39 gadus vecā Paula Podesta Rueza un 41 gadu vecais Karlos Siufardi Eloriga jau bija salaulājušies dzimtsarakstu nodaļā, taču, esot vienā lidmašīnā ar pāvestu, nolēmuši lūgt svētību savai laulībai.

Pāvests uz lūgumu atbildējis: "Vai vēlaties, lai es jūs salaulāju?" Katoļu baznīcas galva ierosinājis lidojuma laikā noturēt īsu kāzu ceremoniju, un par liecinieku piesaistīt aviokompānijas vadītāju. Savukārt kardināls, kurš ceļo kopā ar pāvestu, uzrakstījis laulību apliecinošu dokumentu, ko parakstīja līgava, līgavainis un liecinieks.

The hand written marriage certificate after Pope Francis married couple on Latam plane. Photo credit: Courtney Walsh pic.twitter.com/1QFy2wqUCk— Steve Dorsey (@steve_dorsey) January 18, 2018