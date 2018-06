Kā ziņo medijs, kravas kuģis "YM Efficiency" ceturtdienas naktī bija ceļā no Taivānas uz Sidneju, bet tad tas piedzīvojis vētru, kā rezultātā no kuģa klāja noskaloti 83 konteineri, bet vēl 30 tikuši sabojāti.

Incidents noticis aptuveni 30 kilometrus no Portstīvensas pilsētas, kas ir 180 kilometrus uz ziemeļiem no Sidnejas.

Pazudušo konteineru meklēšanas darbos iesaistīts arī helikopetrs. Kā ziņo "The Guardian", pašlaik krastā izskalotas ne tikai autiņbiksītes, ķirurģijā paredzētās maskas, kā arī plastmasas konteineri.

Port Stephens: Items most likely from some of the 83 containers that fell from cargo ship YM Efficiency were spotted from the news helicopter today. Two containers were also spotted near Fingal Head and Boondelbah Island. https://t.co/kcoya9v7X4 #YMEfficiency #7News pic.twitter.com/l8wXmHr8nW— 7 News Sydney (@7NewsSydney) June 1, 2018