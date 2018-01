32 cilvēki pazuduši pēc tam, kad netālu no Ķīnas austrumu piekrastes sadūries kravas kuģis un naftas tankkuģis, atsaucoties uz Ķīnas Transporta ministriju, ziņo raidsabiedrība CNN.

Visi pazudušie – 30 Irānas un divi Bangladešas pilsoņi – ir Panamā reģistrētā tankkuģa "Sanchi" apkalpes locekļi.

Nelaime notikusi aptuveni 296 kilometrus no Šanhajas, kur ir Jandzi upes ieteka jūrā. Sadursme rezultātā tankkuģis "Sanchi" aizdedzies un sasvēries uz labo pusi. Tāpat zaudēti kontakti ar apkalpi.

274 metrus garais kuģis vedis 136 000 tonnu naftas no Irānas uz Dienvidkoreju. No otra avārijā iesaistītā kuģa – Honkongā reģistrētā "CH-Crystal" – evakuēts 21 cilvēks. Preču kuģis uz Ķīnu no ASV vedis pārtikas preces.

Tankkuģis svētdien pa dienu joprojām deg un turas virs ūdens, informē Ķīnas amatpersonas. Notiek glābšanas un apkalpes locekļu meklēšanas operācija, kurā iesaistīti astoņi kuģi, kā arī Dienvidkorejas lidmašīna.

Irānas ziņu aģentūra "Shana" vēsta, ka tankkuģa vestās kravas vērtība bija aptuveni 60 miljoni dolāru.