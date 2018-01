Pēc naftas tankkuģa "Sanchi" nogrimšanas Austrumķīnas jūrā izveidojies milzīgs naftas pleķis, vēsta raidsabiedrība BBC.

Tiek lēsts, ka naftas pleķis mērāms aptuveni 120 kvadrātkilometru platībā. 274 metrus garais kuģis "Sanchi" vedis 136 000 tonnu īpaši vieglas jēlnaftas no Irānas uz Dienvidkoreju. Šī nafta zem ūdens izveido toksisku kārtiņu, kas no virsmas nav redzama. Tiesa, postažu var nodarīt ne vien jēlnafta, bet arī degviela, kas tika izmantota kuģa dzinēju darbināšanai. Kopš svētdienas naftas pleķis dubultojies.

Jau ziņots, ka sadursme notikusi 6. janvārī aptuveni 296 kilometrus no Šanhajas, kur ir Jandzi upes ieteka jūrā. Saduroties ar Honkongā reģistrēto "CH-Crystal", tankkuģis "Sanchi" aizdedzies un sasvēries uz labo pusi. Aizvadītās nedēļas svētdiena kuģis nogrima. "CH-Crystal'' uz Ķīnu no ASV vedis pārtikas preces. Pēc sadursmes no tā tika evakuēts 21 cilvēks.

Visi 32 "Sanchi" apkalpes locekļi – 30 Irānas un divi Bangladešas pilsoņi – gājuši bojā. Pirmdien pārtraukta glābšanas un meklēšanas operācija, savukārt sākta naftas savākšanas operācija, atsaucoties uz Ķīnas centrālās televīzijas vēstīto, ziņo BBC. Divi kuģi uz ūdens izsmidzina īpašas vielas, kas šķīdina naftu.

Lai gan glābējiem izdevās iegūt "Sanchi" "melno kasti", to sadursmes iemesls pagaidām nav zināms.