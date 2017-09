Metro vilcienā, tuvu tā priekšgalam sprādzis kāds balts konteiners, kas atgādina lielu krāsas bundžu, liecina aculiecinieku uzņemtie foto un video. Tai sprāgstot, vagonam cauri izgājusi uguns bumba.

Vairāki pasažieri, kuri atradušies tiešā baltā konteinera tuvumā, esot ievainoti. "Telegraph" ziņo, ka cilvēki galvenokārt guvuši sejas apdegumus. Citi paspējuši izlēkt no vagona, jo vilciens sprādziena brīdī bija apstājies stacijā un tam bija atvērtas durvis.

Aculiecinieki vēsta, ka pēc sprādziena sākusies panika un pasažieri masveidā metušies ārā no stacijas. Daudzi pūlī guvuši grieztas brūces un nobrāzumus. Vismaz 22 cilvēki pēc incidenta nogādāti slimnīcās.

Latvijas vēstniecība Lielbritānijā aicina atturēties no "Parsons Green" stacijas apkaimes apmeklēšanas, kā arī būt piesardzīgiem, uzturoties publiskās vietās.

Notikuma vietā ieradušās medicīniskās palīdzības brigādes un policija, tūlītēji uzsākta notikušā izmeklēšana.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017

Still unclear but very scary - extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0 — Alex Littlefield (@A_Littlefield) September 15, 2017

I'm safe - just had to run for my life at #ParsonsGreen station - huge stamped, lots injured. Not sure why - fire/explosion mentioned. pic.twitter.com/zRvRPWOuzA— Emma (@EmmaStevie1) September 15, 2017