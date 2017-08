Pēc traģiskās pasažieru vilcienu sadursmes Ēģiptē, kurā dzīvību zaudēja vismaz 41 cilvēks, no amata atkāpies valsts dzelzceļa vadītājs Medhata Sušas, vēsta aģentūra "Reuters".

Sušas atlūgumu svētdien pieņēmis transporta ministrs Hešams Anafats. Pēc izmeklētāja lūguma uz 15 dienām aizturēti divi vilciena vadītāji un viņu asistenti.

Vēstīts, ka piektdien, 11. augustā, netālu no Aleksandrijas sadūrās divi pasažieru vilcieni, laupot vismaz 41 cilvēka dzīvību, bet ievainojot vēl 133 pasažierus.

Aģentūra "Reuters" norāda, ka ēģiptieši jau ilgstoši sūkstījušies par valdību nespēju uzlabot novecojušo dzelzceļa līniju drošību. Viens no traģēdijas aculieciniekiem pastāstīja, ka vilcieni pēc sadursmes pacēlušies gaisā, "izveidojot piramīdu".

Ēģiptes prezidents Abdelfatahs al Sisi norīkojis sākt izmeklēšanu par notikušo avāriju. Vietējie mediji ziņo, ka izmeklētāji paņēmuši viena vilciena vadītāja asins un urīna paraugus, lai pārliecinātos par iespējamu apreibinošo vielu klātbūtni vadītāja organismā.

No galvaspilsētas Kairas braucošais vilciens netālu no Aleksandrijas ietriecās stacijā stāvoša vilciena pēdējā vagonā. Pēc sadursmes vairāki vagoni noskrēja no sliedēm, bet viens no vilcieniem daļēji apgāzās.