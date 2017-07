Penss iemūžināts fotogrāfijā Floridas Kenedija kosmosa centrā, turot kreiso roku uz topošā kosmosa kuģa "Orion", dažus centimetrus no zīmes, kas brīdina apmeklētājus tehnikai nepieskarties.

"Twitter" lietotāji norādīja, ka arī ASV prezidenta Donalda Trampa rokdarbi ir jau iepriekš nonākuši mediju uzmanības lokā. Savukārt kādā tvītā Pensa izgājiens salīdzināts ar Republikāņu partijas nostāju jautājumos, kas saistīti ar sieviešu tiesībām.



This is also the official GOP position on women's bodies pic.twitter.com/i0ouwUPV4h — Lauren Duca (@laurenduca) July 7, 2017

Neizpalika arī jokdari, kas neveiklo situāciju padarīja vēl mulsinošāku, ņemot talkā "Photoshop" iemaņas.

Kāds lietotājs Pensu aizstāvēja, trāpīgi norādot, ka brīdinājums ir pēdiņās, tāpēc viceprezidents neko nepareizu nav izdarījis.

In Pence's defense, "DO NOT TOUCH" is in quotes. pic.twitter.com/E6AXhxICnn — southpaw (@nycsouthpaw) July 7, 2017

Arī pats Penss iesaistījās tvitera asprātību cīņā, rakstot, ka pieskarties tehnikai viņu izprovocējis senators Marko Rubio.





Okay...so this isn't exactly the first time this has happened. pic.twitter.com/6Y7b3UlJXe — Vice President Pence (@VP) July 7, 2017

Rubio atcirta Pensam, sakot, ka viņš viceprezidentu ir brīdinājis - "ja tu to saplēsīsi, tad tev nāksies to pirkt".

In fairness, I warned @VP that "you break it, you own it" https://t.co/X5ROcnDVCd — Marco Rubio (@marcorubio) July 7, 2017

"Twitter" cīniņu noslēdza pati NASA, rakstot, ka iekārtu tomēr aiztikt drīkstēja un darbiniekiem tāpat tā būtu jānotīra.