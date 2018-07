Vietējie mediji ziņo, ka skaļš pērkonam līdzīgs troksnis nograndis pulksten 13.30 pēc vietējā laika (pulksten 8.30 Latvijā).

Sociālajos tīklos publicētos attēlos vēstniecības tuvumā redzami dūmi un cilvēku pūļi.

#breaking One person detonates an explosive device in a public area on the southeast side of the U.S. embassy compound in Beijing. Only the suspect injured, condition unknown. Chinese police investigating. Videos of smoke near the embassy widely circulated on Chinese social media pic.twitter.com/WIuSxP0h7C

— Will Ripley (@willripleyCNN) July 26, 2018