Uz notikumu vietu devušās neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas, ugunsdzēsēji un bruņoti policisti. Automašīna ietriekusies velosipēdistu grupā. Divi cietušie ar dzīvību neapdraudošiem ievainojumiem nogādāti slimnīcā.

Likumsargi ielenkuši sadursmi izraisījušo automašīnu un arestējuši pie stūres esošo vīrieti, kurš aizvests prom saslēgts rokudzelžos.

Parlamenta ēku norobežo metāla un betona barjeras.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

— Vincent McAviney (@VinnyMcAv) August 14, 2018