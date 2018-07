Viņš nupat noslēdza vizīti Kenijā, kur piedalījās skolas atklāšanā sava tēva dzimtajā Kogelo ciemā valsts rietumos, kā arī tikās ar valsts līderiem, aicinot rast risinājumus etniskajiem nemieriem un aktīvāk cīnīties ar korupciju. Savukārt Dienvidāfrikas Republikā Obama ar uzrunu 200 jaunajiem līderiem no dažādām Āfrikas valstīm atzīmēs Nelsona Mandelas 100. dzimšanas dienu.

Pirms brauciena Obama arī publicēja ieteicamās literatūras sarakstu šai vasarai – sešas grāmatas, kuras viņš iesaka izlasīt, baudot atvaļinājumu. Viņš rekomendē siltajos mēnešos izlasīt piecas afrikāņu autoru grāmatas, kuras "pasaulē devušas gaismu spēcīgos un unikālos veidus", kā arī viņa bijušā padomnieka Baltajā namā Bena Roda sarakstīto "asprātīgo" autobiogrāfisko darbu par astoņiem gadiem Obamas prezidentūrā "Pasaule, kāda tā ir" ("The World As It Is").

Savukārt pieci afrikāņu autori nāk no Nigērijas, Kenijas, Lībijas un Dienvidāfrikas Republikas. Piedāvājam iepazīties ar Obamas ieteiktajām afrikāņu domātāju grāmatām un viņa sniegtajiem aprakstiem:

Činua Ačebes "Viss iet bojā" ("Things Fall Apart")

Šis romāns, būdams īsta pasaules klasika, parāda tradicionālās sabiedrības cīņu, ierodoties ārējai ietekmei no kristiešu misionāriem līdz britu koloniālismam. Meistardarbs, kas iedvesmojis jau vairākas paaudzes Nigērijā, visā Āfrikā un pasaulē.

Ngugi Va Thiongo "Kviešu grauds" ("Grain of Wheat")

Līdz Kenijas neatkarībai novedušo notikumu hronika un aizraujošs stāsts par šo vēstures mainīgo notikumu ietekmi uz indivīdu dzīvēm un attiecībām.

Nelsona Mandelas "Ilgais ceļš uz brīvību" ("Long Walk to Freedom")

Mandelas dzīve bija viens no 20. gadsimta episkākajiem stāstiem. Šis pilnīgais memuārs izseko viņa dzīves lokam no maza ciema līdz viņa revolucionāra gadiem, ilgajiem ieslodzījuma gadiem un, visbeidzot, viņa kļūšanu par vienojošo prezidentu, līderi un globālo ikonu. Svarīga lasāmviela ikvienam, kurš vēlas saprast vēsturi un pēcāk darboties, lai to mainītu.

Čimamandas Ngozi Adičijas "Americanah"

Viena no pasaules lieliskajām laikmetīgajām rakstniecēm piedāvā stāstu par divu nigēriešu mēģinājumu izsisties ASV un Lielbritānijā, kas paceļ universālos jautājumus par rasi un piederību, par afrikāņu diasporas pieredzi ārvalstīs un par identitātes un māju meklējumiem.

Hišama Matara "Atgriešanās" ("The Return")

Skaisti uzrakstīts memuārs, kas prasmīgi balansē starp būšanu par Lībijas nesenās vēstures gidu un autora neatlaidīgo izaicinājumu atrast savu tēvu, kurš pazuda [Muamara] Kadafi cietumos.