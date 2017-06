Ņemcovs, kas vienā no kādreizējā prezidenta Borisa Jeļcina valdībām ieņēma vicepremjera amatu, bet vēlāk kļuva par vienu no līderiem opozīcijas kustībā pret pašreizējā prezidenta Vladimira Putina režīmu, tika noslepkavots 2015. gada 27. februārī īsi pirms pusnakts, kad netālu no Kremļa kājām gāja pāri Lielajam Maskavas upes tiltam.

Krievijas ziņu aģentūras vēsta, ka zvērinātie Maskavas tiesā atzinuši bijušo Čečenijas līdera Ramzana Kadirova drošības spēku virsnieku par vainīgu Ņemcova slepkavībā. Pārējie četri apsūdzēti atzīti par vainīgiem līdzdalībā Ņemcova slepkavībā.

Ņemcova slepkavība šokēja Krievijas opozīciju. Viņa sabiedrotie ir kritizējuši slepkavības izmeklēšanu par virspusīgumu, neizpētot Čečenijas virsnieku un paša Kadirova iespējamo lomu šajā noziegumā.