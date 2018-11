Pirmie Centrālamerikas migranti sasnieguši ASV robežu

Pirmie “migrantu karavānas” dalībnieki, kas pirms mēneša pameta Hondurasu, ir sasnieguši ASV robežu, otrdien vēsta ziņu aģentūra DPA.

Aptuveni 360 cilvēku ir ieradušies Meksikas pilsētā Tihuanā, kas atrodas uz dienvidiem no Kalifornijas, ASV.

"Es jūtos laimīgs un apmierināts, jo, pateicoties Dievam, mēs esam šeit – tikai vienu soli no ieiešanas ASV," medijiem teica viens no grupas. "Tas nav viegli, taču galvenā lieta ir sasniegt robežu un tad redzēt, kas notiek," viņš piebilda.

Grupa Kalifornijā ieradās ar autobusiem. Kāda cita migrantu grupa svētdien turpināja ceļu no Meksikas pilsētas Keretaro, jo vietējās amatpersonās to nodrošināja ar transportu. Keretaro amatpersonas sociālajā tīklā "Twitter" ziņoja, ka piektdien un sestdien štatu šķērsojis 6531 migrants, no kuriem svētdienas rītā tālāk devušies 5771.

Arī citas migrantu grupas šķērso Meksikas robežu un tuvojas ASV.

Migrantu karavānas bija viena no populārākajām tēmām pagājušā nedēļā notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās. Tramps devis rīkojumu nosūtīt uz robežu aptuveni 5000 karavīru, lai neļautu nelegālajiem imigrantiem iekļūt ASV.