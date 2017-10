"Drošības apsvērumu dēļ "Parc de la Ciutadella" iedzīvotājiem šodien ir slēgts," tviterī apliecināja Katalonijas reģionālā policija "Mossos d'Esquadra".

Lēmuma mērķis ir "nepieļaut nekādas situācijas, ar kurām varētu tikt vērsts spiediens pret parlamenta aktivitātēm," norādīja policijas pārstāvis sakariem ar presi.

Svētdien Katalonijas neatkarības pretinieku demonstrācijas gaitā "cilvēku grupa iekļuva parkā un apmētāja parlamenta ēku ar dažādiem priekšmetiem", viņš piebilda.

"Mēs mēģinām izvairīties no šādām situācijām - gan no vienotību atbalstošo protestētāju, gan arī no radikālo separātistu grupu puses," sacīja pārstāvis.

Policija uzstādījusi metāla nožogojumus pie ieejas parkā, savukārt līdzās parlamenta namam novietoti vairāki policijas autofurgoni.

Katalonijas galvenās separātistu organizācijas aicinājušas Katalonijas neatkarības atbalstītājus pulcēties parlamenta priekšā, "lai atbalstītu un aizstāvētu neatkarības pasludināšanu".

Tagad atbalstītāji pulcēsies ārpus parka. Pudždemons parlamentu uzrunās plkst. 18 (plkst. 19 pēc Latvijas laika).

Kā liecina galīgie rezultāti, 1. oktobrī notikušajā referendumā piedalījās 43% Katalonijas vēlētāju un no viņiem 90% atbalstījuši reģiona atdalīšanos no pārējās Spānijas. Neatkarības pretinieki pamatā referendumu boikotēja, turklāt Spānijas centrālās valdības varasiestādes pirms referenduma un balsošanas dienā bija izvērsušas represijas pret referenduma rīkotājiem, cenšoties nepieļaut tā norisi.

Separātisti cer, ka Pudždemons izmantos uzrunu parlamentā, lai vienpusējā kārtā pasludinātu Katalonijas neatkarību.

Savukārt Spānijas premjerministra Marjano Rahoja konservatīvā valdība draudējusi, ka bloķēs neatkarības pasludināšanu.

Centrālās valdības rīcībā ir vairāki instrumenti, ko tā var izmantot. Cita starpā Madride var apturēt Katalonijas reģionālo autonomiju un izsludināt ārkārtas stāvokli.